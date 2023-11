Orkantief über Westeuropa Zahlreiche Sturmeinsätze in Bonn und der Region

Bis zum Mittag wurde die Bonner Feuerwehr zu über 30 Einsätzen gerufen, unter anderem in Beuel, Tannenbusch und Plittersdorf. Vereinzelt wurden Autos durch herabfallende Äste beschädigt. Das Amt für Umwelt und Stadtgrün registrierte ebenfalls mehrere Sturmschäden an Bäumen: an einer Platane auf dem Arndtplatz in Bad Godesberg, an einer Blau-Zeder auf dem Alten Friedhof in Bonn sowie eine kleine abgebrochene Schwedische Mehlbeere an der Konstantinstraße in Rüngsdorf und einen Astbruch an einem Silber-Ahorn am Quirinusplatz in Dottendorf. Rund um die Bächen sind nach Auskunft der Stadt hingegen nur kleinere Schäden an Bäumen entstanden, die aber keinen Einfluss auf die Verkehrssicherheit der Rad- und Fußwege haben.