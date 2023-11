Orkantief über Westeuropa Zahlreiche Sturmeinsätze in Bonn und der Region

In Bonn meldet Polizeisprecher Robert Scholten mehrere Einsätze. „Wir sind derzeit an unterschiedlichen Stellen vor Ort. Es rufen immer mehr Menschen an und melden herabgestürzte Äste oder welche die drohen abzustürzen“, sagte Scholten am Morgen. Auf der Pützchens Chaussee drohte ein größerer Ast, die Fahrbahn zu versperren. Der Bereich sei gesperrt worden. Im Bereich der Wurzer- und Körnerstraße in Bad Godesberg meldeten Anrufer der Polizei, dass sie wegen herabgestürzter Äste nicht wegkommen.