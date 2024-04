Radfahrerin bei Unfall auf der Heerstraße verletzt Polizei sucht Unfallzeugen

In dem Moment, in dem die 29-Jährige an dem Pkw vorbeifuhr, soll ihr ein E-Scooter entgegen gekommen sein. Dieser berührte nach den Ermittlungen der Polizei die Frau so, dass sie stürzte und sich leicht verletzte. Der Autofahrer diskutierte laut Polizei nach dem Unfall noch mit dem Mann auf dem Elektrokleinstfahrzeug. Dieser soll sich dann aber entfernt haben, ohne seine Personalien anzugeben in Richtung Wolfstraße.