Polizei bittet um Hinweise : Radfahrer flieht nach Zusammenstoß in der Südstadt

Bonn Nach einem Zusammenstoß in der Bonner Südstadt ist ein Radfahrer vom Unfallort geflüchtet. Eine Person wurde verletzt. Es werden Zeugen gesucht.

Am vergangenen Donnerstag gegen 18.25 Uhr kam es in der Bonner Südstadt zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer. Dabei soll ein bislang unbekannter Mann vom Unfallort an der Engstelle zwischen Niebuhrstraße und Johannes-Henry-Straße geflüchtet sein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.