Radfahrerin fast von Bus überrollt Stadt prüft Verkehrssituation in Bonner Südunterführung nach weiterem Beinaheunfall

Knapp ist Ende April eine Fahrradfahrerin in der Südunterführung am Hauptbahnhof einer Kollision mit einem Linienbus entgangen. Der Radstreifen nutzte ihr wenig, als der Gelenkbus der Linie 602 auf dem Weg in Richtung Poppelsdorf die Radlerin mitten in der Kurve überholte und an die Wand drängte. „Zwischen Bus und Mauer waren vor mir nur wenige Zentimeter und links neben mir fuhr der Bus auch nur mit wenigen Zentimetern Abstand an mir vorbei, ich musste weiter abbremsen. Zum Glück bin ich eine geübte Radlerin und wackelte nicht“, berichtet Kareen Boden-Schäfer. Der echte Schreck sei zum Glück erst hinterhergekommen, sagt die Meckenheimerin.