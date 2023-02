Public Viewing : Hier wird der Super Bowl 2023 in Bonn und der Region übertragen

Das State Farm Stadium in Glendale, Arizona. Foto: AP/Matt York

Bonn In der Nacht vom 12. auf den 13. Februar findet der 57. Super Bowl in den USA statt. Auch in Bonn und der Region wollen Football-Fans live dabei sein - hier können Sie das sportliche Großereignis öffentlich verfolgen.



Es ist das größte Einzelsportereignis der Welt: das Finale der US-amerikanischen National Football League (NFL), der Super Bowl, der am zweiten Sonntag im Februar stattfindet. In der 57. Ausgabe treten in der Nacht vom 12. auf den 13. Februar (mitteleuropäische Zeit) im State Farm Stadium in Glendale (Arizona) die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs gegeneinander an.

Auch in Bonn und der Region wollen sich zahlreiche Football-Fans das Duell und natürlich das stets spektakuläre Rahmenprogramm nicht entgehen lassen. Aufgrund der Überschneidung mit der diesjährigen Karnevalssession verzichten allerdings einige Stätten auf die Übertragung. Wir listen auf, wo das Finale trotzdem in der Nacht auf den 13. Februar öffentlich verfolgt werden kann.

Super Bowl im Dubliner

Auch 2023 kann im Irish Pub Dubliner an der Maxstraße wieder der Super Bowl in großer Runde geschaut werden. Der Eintritt ist frei und die Leinwand "extra groß", so die Organisatoren. Neben stilechten Snacks wie Hot Dogs, Pulled Pork und Nachos wird es ein kleines Quiz geben, um die Wartezeit bis zum Kick-off zu verkürzen. Reserviert werden kann per Formular über die Seite der Bar.

Adresse: Maxstraße 18-20, 53111 Bonn

Beginn: 20 Uhr

Super Bowl in der Mausefalle 33 1/3

Wie in den vergangenen Jahren können NFL-Fans auch in der Mausefalle den Super Bowl sehen. Seit 23 Jahren gibt es die Kellerkneipe, die sich selbst als „Bonns einzige Hafenkneipe“ bezeichnet bereits.

Adresse: Weberstraße 41, 53113 Bonn

Beginn: 23.50 Uhr

Super Bowl im Nyx

Auch im Herzen der Altstadt werden Football-Liebhaber fündig. In der Kultkneipe Nyx wird die Sportveranstaltung in gewohnt urigem Ambiente übertragen.

Adresse: Vorgebirgsstraße 19, 53111 Bonn

Beginn: 23 Uhr

Super Bowl im Butcher’s in Siegburg

Die Sportsbar „Butcher’s“ in Siegburg öffnet für den Superbowl ausnahmsweise auch am Sonntag. Diese Ehre kommt sonst nur Spielen des 1. FC Köln zuteil. Ab 21 Uhr können sich Sportfans bei kühlem Bier, Kickertisch und Dartautomat auf das Sporterlebnis einstimmen.

Adresse: Zeithstraße 9, 53721 Siegburg

Beginn: 21 Uhr

Super Bowl in Mike’s American Sportsbar in Siegburg

Auch in Mike’s American Sportsbar kann am Sonntag die Nacht durchgemacht werden. Das Event wird live auf einer Leinwand und allen Bildschirmen übertragen.

Adresse: Weißdornweg 16, 53721 Siegburg

Beginn: 19 Uhr

Super Bowl in Joe Champs in Sankt Augustin

Kurz nach dem Premier League Spiel zwischen Liverpool und Everton schaltet auch Joe Champs nach Amerika und überträgt ab 00.30 Uhr das Spiel zwischen den Eagles und den Chiefs.

Adresse: Markt 71, 53757 St. Augustin

Beginn: 00.30 Uhr

