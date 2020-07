Spatenstich erfolgt : Vereinsheim für SV Buschdorf ist in greifbarer Nähe

Buschdorf Gleich dreimal gab es einen Brandanschlag auf das Vereinsheim, weshalb Sportler lange mit einem Provisorium auskommen mussten. Nun hat der Bau der neuen Heimstädte begonnen.

Ein starkes Durchhaltevermögen hat der SV Buschdorf in den vergangenen Jahren gezeigt, doch jetzt ist es endlich soweit: Mit dem in dieser Woche erfolgten Spatenstich rückt der Traum eines neuen Vereinsheims auf dem Sportplatz Georg-Elser-Weg endlich in greifbare Nähe.

Nachdem der Verein jetzt alle weiteren erforderlichen Genehmigungen einholen konnte, erfolgte in dieser Woche der Spatenstich in Anwesenheit des Vereinsvorstandes, der Bauleitung und des Stadtverordneten Georg Schäfer (CDU). „Dies ist einer meiner angenehmsten und freudigsten Termine“, erklärte Schäfer auf der Baustelle. „Es geht um Hunderte von Kindern – soziales Miteinander beim Sport ist sehr wichtig. Deshalb war mir das Vereinsheim ein besonderes Anliegen“, so Schäfer. Einfach war der Weg bis zum Spatenstich nicht gewesen: „Das Projekt hat viel Nerven gekostet. Jedesmal, wenn man dachte, man ist am Ziel, kam der nächste Schlag“, blickt Schäfer zurück.