Ersatzverkehr für Linien 61 und 62 Straßenbahn in Bonner Südunterführung entgleist

Eine Straßenbahn der Linie 61 ist am späten Montagnachmittag gegen 16 Uhr in der Südunterführung entgleist. Dadurch kommt es zur Streckensperrung zwischen den Haltestellen Haus-der-Jugend und Thomas-Mann-Straße. Das bestätigt Pressesprecher der Stadtwerke Bonn (SWB) Maximilian Mühlens. Da es sich um eine Dienstfahrt handelte, die am Hauptbahnhof starten sollte, habe es keine in der Bahn befindliche Fahrgäste gegeben. Zudem sei niemand verletzt worden.