Unfall auf der Godesberger Allee SWB-Busfahrer fährt mit 1,8 Promille in Bonn gegen Baum

Bereits am Mittwoch vergangener Woche ist ein offenbar alkoholisierter Busfahrer der Bonner Stadtwerke auf der Godesberger Allee von der Fahrbahn abgekommen. Er fuhr am Abend gegen 20.50 Uhr mit dem Bus einen Baum um. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, das Fahrzeug beschädigt. Die Polizei bestätigte den Unfall an diesem Freitag auf Nachfrage. Eine eigene Meldung hatte die Behörde nicht veröffentlicht.