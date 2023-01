Neue Niederflurbahnen : Erste neue SWB-Straßenbahn rollt per Schwertransport nach Bonn

Bonn Die erste neue Straßenbahn für Bonn hat am Montagabend das Skoda-Werk im tschechischen Pilsen verlassen. Ein Schwertransporter soll das 30 Meter lange Fahrzeug zum Beueler Betriebshof bringen.

Über ein schmales blaues Gestell hievten die Skoda-Techniker die neue Niederflurbahn auf den Spezialtransporter. So zeigten es am Montag ein kurzes Video und drei Bilder aus dem tschechischen Skoda-Werk in Pilsen. Dort werden insgesamt 26 Fahrzeuge für die Niederflur-Strecken 61,62, und 65 in Bonn gebaut. Die Mitarbeiter der Skoda Transportation Gruppe verluden die erste Bahn und verabschiedeten sie Richtung Deutschland.