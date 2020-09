25-Jähriger will Abwassertechniker werden : Syrischer Flüchtling macht Ausbildung in Bonner Kläranlagen

Ausbildung bei der Stadt

Die Stadt bildet in rund 30 Berufen aus, dazu zählen etwa die Altenpflege, die Bäder, Kindertagesstätten und die Kläranlagen. Am Mittwoch, 30. September, lädt die Stadt um 17 Uhr in den Ratssaal, Stadthaus, Berliner Platz 2, zur Veranstaltung „Komm zur Stadt!“ ein. Sie richtet sich an Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte, aber auch an alle anderen, die gerne eine Ausbildung bei der Stadt machen würden. Sascha Hessenbruch, Ausbildungsleiter der Stadt, stellt die Verwaltung als Arbeitgeberin vor. Er gibt einen Überblick über die Berufe und informiert über Voraussetzungen und das Bewerbungsverfahren. Bewerbungsschluss in diesem Jahr ist für Nicht-Verwaltungsberufe am Donnerstag, 15. Oktober, und für Verwaltungsberufe am Donnerstag, 31. Dezember. sdn