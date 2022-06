Am 18. und 19. Juni : Diese Gebäude in Bonn und der Region öffnen ihre Türen für Besucher

Ein Modell des Prizeotel am Erzberger Ufer in Bonn. Foto: Landmarken AG

Bonn Der Tag der Architektur NRW findet am 18. und 19. Juni unter dem Motto „Architektur baut Zukunft“ statt. Besonders Klimaschutz ist ein Schwerpunkt. Auch in Bonn, Köln, Brühl und Alfter laden Gebäude zur Besichtigung ein.

Am 18. und 19. Juni findet in Nordrhein-Westfalen der Tag der Architektur statt. Insgesamt 139 neue Wohnhäuser und Bauwerke, Quartiere, Privatgärten und Parks in 76 Städten und Gemeinden stellen sich vor und laden zur Besichtigung ein. Besucherinnen und Besucher könnten sich über gestalterische Trends und technische Entwicklungen beim Bauen und Wohnen informieren und die Gelegenheit zum Austausch mit Planerinnen und Planern nutzen, teilte die Architektenkammer NRW mit. Das Motto lautet in diesem Jahr „Architektur baut Zukunft“. Ein Schwerpunktthema ist der Klimaschutz, der sich etwa in der Um- und Weiternutzung des Gebäudebestandes sowie in energetischen Sanierungsmaßnahmen zeigt.