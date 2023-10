Ehrenamtlich Leben retten Tag des Katastrophenschutzes auf dem Münsterplatz

Ich bin über die Schwimmkurse zur DLRG gekommen, habe als Jugendliche erst in diesem Bereich geholfen und bin inzwischen in der Wasserrettung tätig. Das ist mitunter ganz schön anstrengend, körperlich und auch emotional, vor allem wenn man stundenlang nach einem Menschen im Rhein oder einem anderen Gewässer sucht und irgendwann feststellen muss, dass es keine Hoffnung mehr gibt, einen Mensch lebendig zu bergen. Besonders heftig war dabei die Flutkatastrophe, bei der wir vor allem in Heimerzheim aktiv waren, 24 Stunden am Stück oder noch länger. In diesem Jahr mussten wir aber auch schon rund 50 Mal ausrücken, weil jemand in den Rhein gesprungen ist oder in ihm schwimmen wollte. Das ist mehr als in den Jahren zuvor, und dabei spielt sicherlich auch eine Rolle, dass immer mehr Schwimmbäder schließen und viele Kinder oder auch viele Flüchtlinge gar nicht mehr Schwimmen lernen. Umso mehr freut es uns, wenn wir am Ende tatsächlich helfen können.