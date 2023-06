Neue Klinik im Musikerviertel Mehrere Monate Wartezeit für einen Termin in der Tagesklinik in Bonn

Tageskliniken seien für die Behandlung psychisch kranker Menschen „total wichtig“, findet Bastian Willenborg, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Oberberg Tagesklinik. Erst vor knapp drei Wochen starteten die ersten Behandlungen in der neuen Klinik im Musikerviertel in Bonn. Sie können eine gute Ergänzung oder Alternative zu vollstätionären Behandlungen sein, bei denen Patienten dauerhaft in der Klinik sind. In der Tagesklinik (teilstationär) hingegen werden sie „nicht aus dem Alltag gerissen“, sagt Willenborg. Obwohl Tageskliniken so wichtig für die Behandlung sind, gibt es in Bonn eine große Versorgungslücke – die Nachfrage nach Plätzen ist deutlich höher als das Angebot.