Fahndung der Polizei Bonn : Gesuchter Tankbetrüger ist wohl Wiederholungstäter

Foto: dpa/Marijan Murat

Update Bonn Die Bonner Polizei fahndet mit Hilfe von Fotos aus Überwachungskameras nach einem Tankbetrüger. Der Mann war mindestens zweimal an Bonner Tankstellen mit gestohlenen Kennzeichen vorgefahren.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit Fotos einer Überwachungskamera sucht die Bonner Polizei nach einem bislang unbekannten Tankbetrüger. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, soll der Verdächtige bereits am 10. August seinen silberfarbenen Opel Astra Cabrio an einer Tankstelle in der Bonner Weststadt betankt haben, ohne dafür zu bezahlen. Die Autokennzeichen des Fahrzeugs wurden der Polizei als gestohlen gemeldet.

Zudem stellte sich nach weiteren Ermittlungen heraus, dass es sich bei dem Unbekannten um einen mutmaßlichen Wiederholungstäter handelt. Der Mann wurde am 10. Oktober abermals tätig, diesmal an einer Tankstelle in Bonn-Beuel. Das Vorgehen war identisch mit dem ersten Tanküberfall. Auch hier betankte der Verdächtige das identische Fahrzeug mit gestohlenen Kennzeichen, ohne die Rechnung zu begleichen.

Foto: Polizei Bonn Die Bonner Polizei fahndet nach diesem Unbekannten.

Foto: Polizei Bonn

Foto: Polizei Bonn

Foto: Polizei Bonn zurück

weiter

Da der Unbekannte durch die bisherigen Ermittlungen nicht identifiziert werden konnte, hat die Polizei auf richterlichen Beschluss nun Bilder beider Vorfälle des Tatverdächtigen aus den Überwachungskameras der Tankstellen veröffentlicht. Zeugen, die Angaben zur Identität des Verdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/15-0 oder per E-Mail an KK15.Bonn@polizei.nrw.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

(ga)