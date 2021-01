Einsatz in Tannenbusch : 37-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss in gestohlenem Pkw

37-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss in gestohlenem Pkw

Einsatz in Tannenbusch

Am Montag war die Polizei in Tannenbusch im Einsatz. Foto: Carsten Rehder/Symbolbild

Tannenbusch Am Montag hat die Polizei einen 37-Jährigen festgenommen, der ohne Führerschein in einem gestohlenen Auto durch Tannenbusch fuhr. Als sie den Mann durchsuchten, fanden die Einsatzkräfte überdies mehrere Konsumeinheiten Amphetamine.

In Tannenbusch hat die Polizei am Montag einen Mann festgenommen, der unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis ein gestohlenes Auto fuhr. Wie die Polizei angab, war sie um 19.45 Uhr zunächst auf den 37-Jährigen aufmerksam geworden, da der Auspuff des schwarzen Fiat Brava, in welchem er unterwegs war, defekt war.