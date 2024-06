Schlesienstraße gesperrt Boot in Tiefgarage unter Hochhäusern in Tannenbusch brennt

Da vorerst noch unklar war, ob sich Personen in der Garage befänden und was das Feuer verursacht hatte, rückten insgesamt 65 Einsatzkräfte mit schwerem Geschütz an, wodurch die Schlesienstraße ab dem Kreisel gesperrt werden musste. Letztlich befand sich jedoch niemand in Gefahr und als Brandherd wurde ein in der Garage befindliches Boot ausgemacht, teilt Feuerwehr-Pressesprecher Martin Haselbauer mit.