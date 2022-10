Vorfall an Tankstelle : Defekte Vernebelungsanlage in Tannenbusch löst Alarm aus

Defekte Vernebelungsanlage in Tannenbusch löst Alarm aus

Vorfall an Tankstelle

Tannebusch Die Vernebelungsanlage soll in der Regel gegen Einbrecher eingesetzt werden. In Tannenbusch rief scheinbar ein Fehler Polizei und Feuerwehr auf den Plan.

Feuerwehr und Polizei wurden am Samstagabend gegen 22.19 Uhr zur Shell-Tankstelle an der Hohe Straße in Tannenbusch gerufen. Im Verkaufsraum gab es eine starke Rauchentwicklung, die den kleinen Bereich komplett verraucht hatte.