Während des Abiballs Feuerwehr löscht Brand in Freier Waldorfschule Tannenbusch

Zur Zeit des Brandes fand in der Waldorfschule ein Abiball statt, allerdings in der Aula eines anderen Gebäudes hinter der Einsatzstelle. Für die Feiernden bestand daher laut Feuerwehr zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr, weshalb die Einsatzkräfte von einem Abbruch des Balls absahen. Allerdings befindet sich über dem Traforaum eine Dienstwohnung, in der sich noch ein Kind aufhielt. Vor Einsatz des CO 2 brachten die Feuerwehrleute das Kind nach draußen in Sicherheit. Verletzt wurde durch das Feuer niemand.