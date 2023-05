Tannenbusch Gymnasium in Bonn Unbekannte brechen in Schule ein und verursachen Wasserschaden

Tannenbusch · Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in das Tannenbusch Gymnasium in Bonn eingebrochen. Sie verstopften Wasserbecken und richteten enormen Schaden an.

19.05.2023, 11:44 Uhr

Unbekannte sind in das Tannenbusch Gymnasium eingebrochen. (Archiv-Foto) Foto: Benjamin Westhoff





Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in das Tannenbusch Gymnasium eingebrochen und verursachten einen Wasserschaden. Zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 12.30 Uhr, schlugen die Täter nach Angaben der Bonner Polizei eine Scheibe des Gymnasiums auf der Hirschberger Straße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen sie in das Gebäude ein und klebten mehrere Waschbecken in verschiedenen Toilettenräumen zu. Anschließend drehten sie die Wasserhähne auf. Der dadurch entstandene Wasserstanden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Ob die Täter auch Gegenstände entwendeten, ist noch nicht bekannt. Die Bonner Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail unter kk13.bonn@polizei.nrw.de zu melden. Erst vor Kurzem ereignete sich ein ähnlicher Fall in Hardtberg: Unbekannte brachen Anfang Mai in die dortige Realschule ein und fluteten das Gebäude vom dritten Stock bis ins Erdgeschoss.

(ga)