Proklamation Tannenbuschs transsilvanische Tollität

37 Termine stehen bisher in ihrem Karnevalskalender. Darunter in Tannenbusch der Närrische Frühschoppen am 14. Januar, die Shoppingtour am Paulusplatz am 26. Januar und natürlich der Vierdelszoch am 3. Januar. Außerdem vertritt sie am Karnevalssonntag das Bonner Prinzenpaar beim Zug in Ippendorf.