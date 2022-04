Tanz in den Mai : Auf diesen Partys wird in Bonn und der Region in den Mai getanzt

Bonn Zahlreiche Partys und Tanzveranstaltungen locken 2022 wieder anlässlich der Maifeiern. Wir geben einen Überblick, wo in Bonn und der Region in den Mai getanzt wird.



Mit Maifeuern, früher auch Hexenfeuer genannt, sollten böse Geister zur Walpurgisnacht vertrieben werden. War das Feuer heruntergebrannt, sprangen junge Paare gemeinsam darüber. Als Volksfest ist der Tanz in den Mai bis heute erhalten geblieben. Nachdem das Party-Angebot durch die Corona-Pandemie in den letzten Jahren stark eingeschränkt war, laden dieses Jahr wieder zahlreiche Clubs zum Tanz in den Mai ein. Wir geben einen Überblick.

Harmonie Bonn

In der Harmonie Bonn geht nach zwei Jahren Pause die Reihe „Rock in den Mai“ in die nächste Runde. Von den Sixties bis heute ist alles dabei im Reportoire von DJ H2O-LEE.

Ort: Frongasse 28-30, 53121 Bonn

Uhrzeit: ab 20 Uhr

Preis: Im Vorverkauf inkl. Gebühren 13,50 Euro

Plan.B

80er vs. 90er heißt es am 30. April im Plan.B. Zwei DJs legen im Duell die besten Songs der besagten Jahrzehnte auf. Begleitet wird die Musik zum Teil mit an die Wand projizierten Original-Musik-Videos.

Ort: Theaterstraße 22, 53111 Bonn

Uhrzeit: ab 21 Uhr

Preis: 8 Euro

Hotel Königshof

Der Tanz in den Mai im Ameron Hotel Königshof beginnt um 20 Uhr. Die Party eröffnet gleichzeitig mit Partymusik die After-Job-Saison 2022 auf den Rheinterassen des Königshofs.

Ort: Adenauerallee 9, 53111 Bonn

Uhrzeit: ab 21 Uhr

Preis: 16 Euro inklusive Welcome-Drink unter www.bonnticket.de

Tanzhaus Bonn

Der Tanz in den Mai beginnt im Tanzhaus Bonn um 20.30 Uhr. Auf vier verschiedenen Tanzflächen geht es nach zwei Jahren Pause wieder los. Zusätzlich gibt es mit der Starlight-Band auch Livemusik.

Ort: Gartenstraße 102, 53225 Bonn

Uhrzeit: ab 20.30 Uhr

Preis: Im Vorverkauf für 18,50 Euro

Kasalla im Rhein-Sieg-Forum

An guten Dingen soll man ja bekanntlich festhalten. So handhabt es auch das Rhein-Sieg-Forum in Siegburg und lässt auch dieses Jahr die Kölner Karnevalsband Kassalla auftreten. Nach dem Live-Konzert geht die Party dann mit einem DJ weiter.

Ort: Bachstraße 1, 53721 Siegburg

Uhrzeit: Einlass: 18 Uhr, Beginn: 20 Uhr

Preis: 28 Euro bei www.bonnticket.de

Brückenforum: Tanz in den Mai - Flashback

Die Flashback Party startet um 21 Uhr. Dabei steht das Beste der 80er & 90er Jahre auf dem Programm. DJ Mike L., Manu Pop und eine Video-Show sorgen für Stimmung im Brückenforum.

Ort: Friedrich-Breuer-Straße 17, 53225 Bonn

Uhrzeit: ab 21 Uhr, Einlass etwa eine Stunde vor Beginn

Preis: im Vorverkauf 10 Euro bei www.bonnticket.de

Euskirchen Casino: Tanz in den Mai

Der Kultur- und Förderverein des Casinos Euskirchen veranstaltet auch dieses Jahr wieder den Tanz in den Mai.

Ort: Kaplan-Kellerman-Straße 1, 53879 Euskirchen

Uhrzeit: Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr

Preis: im Vorverkauf zwölf Euro (ermäßigt zehn Euro), an der Abendkasse 14 Euro (ermäßigt zwölf Euro)

Gleis 8

Im Gleis 8 am Bonner Busbahnhof gibt es ebenfalls ein Mai-Special mit den DJs Ben Dust und Main.

Ort: Maximilianstraße 8, 53111 Bonn

Uhrzeit: ab 23 Uhr

Preis: Im Vorverkauf inkl. Gebühren 14,83 Euro

Klangfabrik im TurmCenter Siegburg

Die Klangfabrik in Siegburg lädt zur Ü30 Party in der Walpurgisnacht ein. Das Motto: Tanzen, Feiern, Flirten. Musikalisch ist mit einer Mischung aus Charts, Pop-Klassikern, Partyhits und Rockclassics für die meisten etwas dabei.

Ort: Am Turm 40, 53721 Siegburg

Uhrzeit: 22 Uhr

Preis: 10 Euro