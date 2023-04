Stiller Feiertag Was halten die Bonner von der auferlegten Ruhe an Karfreitag?

Kein Alkohol, nichts Süßes und Finger weg von den Zigaretten: Während Karfreitag für einige das nahende Ende einer langen, selbstauferlegten Abstinenz markiert, starten andere mit einem ausgiebigen Frühstück in ein langes Wochenende. Stehen frische Brötchen und duftende Croissants auf dem Tisch? Wahrscheinlich nicht überall. Denn jeder Bäcker entscheidet selbst, ob er an Karfreitag arbeitet oder nicht. Grundsätzlich können Bäckereien in NRW an Karfreitag laut Ladenöffnungsgesetz öffnen – aber nur in einem eingeschränkten Zeitfenster.