Aufführung im Brückenforum : Gewinnen Sie 2x2 Tickets für das Tarzan-Musical in Bonn

Das Tarzan-Musical kommt nach Bonn. Foto: Theater Liberi/Nilz Boehme

Bonn Tarzan kommt am 6. Januar als Musical nach Bonn und erzählt im Brückenforum die bekannte Geschichte für die ganze Familie. Der GA verlost 2x2 Karten für die Vorstellung.



Das Brückenforum verwandelt sich Anfang Januar in einen Dschungel. Das Theater Liberi zeigt am 6. Januar das Musical-Abenteuer „Tarzan“. In der bekannten Geschichte geht es um einen Jungen, der im afrikanischen Dschungel von der Affendame Kala aufgenommen und großgezogen wird, nachdem dessen Familie Schiffbruch erlitten hatte. Eines Tages trifft Tarzan auf Professor Porter, dessen Tochter Jane sowie die zwielichtige Olivia Clayton. Während sich Tarzan und Jane immer näher kommen, droht der Affenfamilie eine große Gefahr. Als Musical-Abenteuer für die ganze Familie kündigt das Theater die Inszenierung an.

Auf seiner Tour durch Deutschland macht das Theater auch Halt in Bonn und zeigt das Musical am Freitag, 6. Januar, um 16 Uhr im Brückenforum. Das Musical watet mit eigenkomponierten Musikstücken sowie nach eigenen Angaben fantasievollen Kostümen, einer farbenprächtige Kulisse und verschiedenen Lichteffekten auf, um den Dschungel in die Veranstaltungshalle zu bringen. Es eigne sich für Kinder ab 4 Jahren.

Für die Vorstellung im Brückenforum, Friedrich-Breuer-Straße 17 in 53225 Beuel, verlost der General-Anzeiger 2x2 Karten. Beantworten Sie dazu folgende Frage: Von welchem Autor stammt die literarische Vorlage von „Tarzan“? Wenn Sie die Antwort nicht direkt wissen, können Sie hier einen Blick in unseren Artikel werfen.

Schicken Sie uns eine Mail mit Ihrer Antwort sowie Ihrem Namen und Ihrer Anschrift an online@ga.de. Das Gewinnspiel endet am Freitag, 30. Dezember, um 11 Uhr. Die beiden Gewinner werden anschließend benachrichtigt und bekommen die Tickets als Print-at-home-Tickets per Mail zugeschickt.