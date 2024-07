Polizei bittet um Hinweise Taschendieb stiehlt Kunden in Bonn die Geldbörse aus der Jacke

Ein unbekannter Mann hat in einem Sportgeschäft in Bonn einem Kunden seine Geldbörse aus der Jacke gestohlen. In dem Portemonnaie habe sich Bargeld in einem dreistelligen Wert befunden, teilte die Bonner Polizei am Dienstag mit. Der mutmaßliche Dieb sei zur Tatzeit am Dienstag, 6. Februar, etwa um 15.15 Uhr von einer Kamera in dem Geschäft an der Remigiusstraße aufgezeichnet worden.