Vorfall am Bonner Hauptbahnhof Bestohlener hindert Taschendiebin an der Flucht

Mittels Videoauswertung konnte der Tathergang nachvollzogen werden. Das Trio hatte den Reisenden am Einstieg in den Zug gehindert. Während ein 17-jähriger Jugendlicher den Eingang versperrte, griff eine 29-Jährige dem Opfer in die Umhängetasche. Anschließen sollte offenbar eine weitere Frau die Geldbörse übernehmen. In diesem Moment bemerkte der Bestohlene die Tat.