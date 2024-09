Tatort Münster Dreharbeiten für den Tatort Münster in der Uni Bonn

Einmal mehr dient Bonn als Kulisse für einen Tatort, der eigentlich rund 180 Kilometer entfernt in Münster spielt. Für die Dreharbeiten einer Episode, die im Umfeld der Universität spielt, bedient sich die Produktionsfirma des Hauptgebäudes der Universität Bonn. Auf den ersten Blick ähnelt das kurfürstliche Schloss in Bonn dem Universitätsgebäude Schloss Münster, das seinerzeit Residenz der Fürstbischöfe war. Die Pressestelle der Universität bestätigt auf GA-Anfrage, dass im und am Hauptgebäude gedreht werde.