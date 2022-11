„Tattoo Tattaa“ im BaseCamp : So lief der Samstag der Bonner Tattoo-Convention

Die international renommierte Profi-Tätowiererin Patricya Black verschönert den Arm von Claudia Schiller mit ihrem Motiv, der Pfingstrose. Foto: Sebastian Flick

Bonn Am Samstag fand der erste Tag der Tattoo-Convention „Tattoo Tattaa“ im Bonner BaseCamp statt. Viele Besucher ließen sich hier ihren Körper dekorieren. Patricya Black ist eine der gefragtesten Namen in der Szene - unter anderem mit einem Laden in Königswinter.



Zielstrebig steuert Claudia Schiller am Samstagmorgen den Stand der Tattoo-Artistin Patricya Black an. Die 26-Jährige Künstlerin ist einer der Stars auf der Tattoo Convention Bonn „Tattoo Tattaa“, die an diesem Wochenende zahlreiche Besucher ins BaseCamp lockt. Schiller ist seit vielen Jahren großer Fan von Black und möchte sich auf der Messe ihren Körper mit einem weiteren Motiv der renommierten Artistin verschönern lassen.

Erstes Tattoo bereits mit 16 Jahren

Obwohl sie noch sehr jung ist, hat sich Patricya Black in der Tattoo-Branche auf internationaler Ebene einen Namen gemacht und blickt selbst auf eine bewegte Geschichte. Mit 16 Jahren hat sich die gebürtige Polin ihr erstes Tattoo stechen lassen. Mit 19 Jahren verließ sie ihre Heimat und baute sich in Bonn ein neues Leben auf: „Ich hatte den Traum eines eigenen Tattoo-Studios und wollte, dass mein Traum wahr wird“, sagt Black. Seit fünf Jahren arbeitet die Künstlerin jetzt schon als professionelle Tätowiererin, hat gleich zwei eigene Studios, eines in Königswinter und ein weiteres im rheinland-pfälzischen Leutesdorf.

An den Wochenenden trifft man sie allerdings nur selten zuhause an, denn da präsentiert Black meistens ihre Künste auf einer Tattoo-Messe und verschönert so manchen Oberarm oder andere Körperteile. „Meine jüngste Reise führte mich nach Rom, zusammen mit 700 weiteren Tätowierern“, berichtet sie.

Zahlreiche Auszeichnungen in einer jungen Karriere

Länderübergreifend wird auf jeder Messe der beste Tattoo-Artist des Tages mit einer Urkunde ausgezeichnet, Patricya Black hat in ihrer noch sehr jungen Karriere bereits über 25 Urkunden gesammelt. Besonders gefragt ist sie nicht zuletzt deshalb, da sie die einzige Tätowiererin ist, die das sehr beliebte Motiv der Pfingstrose sticht. „Die Pfingstrose habe ich selbst entworfen. Sie ist quasi meine Unterschrift“, erklärt sie. Ihren eigenen Körper hat Black im Laufe der Jahre mit nicht weniger als 60 Tattoos verschönern lassen. „Da werden noch einige weitere dazukommen“, ist sich Black sicher, während sie die Pfingstrose am Oberarm von Claudia Schiller bis ins kleinste Detail künstlerisch ausarbeitet.

Besonders stolz ist Black auf den Panther an ihrem Oberarm: „Den habe ich mir von Dave Blows stechen lassen. Ich liebe einfach sein Design“, sagt Black. Auch der Tattoo-Artist Alexandru Alecu hat die Tattoos, die sich über seinen ganzen Körper erstrecken, weniger nach den Motiven, sondern mehr nach dem Designer ausgesucht. Seinen Arm schmückt das Portrait einer Frau, bei der es aber keine Verbindung zu einer realen Person gibt: „Der Style des Tätowierers gefiel mir, deshalb habe ich das Motiv ausgesucht“, berichtet Alecu. Wie viele Tattoos er selbst am Körper hat, weiß Alecu nicht so genau: „30 bis 40 werden es schon sein, denke ich“. Seit 18 Jahren reist er jedes Wochenende von einer Messe zur anderen, seine eigenen Motive sind ebenfalls sehr gefragt.

Viele Tattoos werden spontan ausgesucht

Auch die meisten Besucher der Bonner Tattoo Convention wählen an diesem Tag in erster Linie nicht ein bestimmtes Motiv aus, sondern schauen sich den jeweiligen Stil der Tätowierer an und entscheiden, welcher Stil ihnen am besten gefällt. Über 60 Tattoo-Artisten können die Besucher an diesem Wochenende im BaseCamp begegnen, darunter Spezialisten für jeden Style. Etwa ein Dutzend Live-Tattoo-Sessions finden den ganzen Tag über gleichzeitig statt. Etwa vier Stunden nachdem sie die Messe betreten hatte, ist Claudia Schiller hochzufrieden: Die Pfingstrose ist bis ins kleinste Detail hervorragend gelungen. Man sieht, dass hier ein Profi am Werk war.