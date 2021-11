„TattooTattaa“ im BaseCamp : Tattoo Convention findet am Wochenende in Bonn statt

Tattoo Convention findet am Wochenende in Bonn statt

Ein Bild von der Veranstaltung 2019: In Bonn findet am Wochenende die Tattoo Convention statt. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Am Wochenende findet im Basecamp in Bonn erneut die Tattoo Convention statt. Unter dem Motto „TattooTattaa“ dreht sich zwei Tage lang alles um Tattoos und Piercings.

„Wir stehen für Friede, Freude und schöne Tattoos!“. Mit diesen Worten stellt sich die TattooTattaa Convention auf ihrer Webseite vor. An diesem Samstag und Sonntag, 6. und 7. Novemver, findet die Veranstaltung erneut im Basecamp, In der Raste 1 - 5, in Bonn statt. Zwei Tage lang dreht sich alles rund um die Themen Tattoos und Piercings. Die Convention ist am Samstag von 12 bis 22 Uhr, am Sonntag von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Die Tageskarte kostet 15 Euro, Kinder bis 14 Jahre zahlen keinen Eintritt.