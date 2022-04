Stadt sucht Lösung am Busbahnhof : Taubenkot in Bonn wird zur Rutschgefahr

Die Stadt Bonn tut sich schwer, die Taubenplage in den Griff zu bekommen. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Seit Jahren sucht die Stadt nach Lösungen für das Problem mit Taubenkot auf Straßen und an Häuserfassaden. Das Fütterungsverbot hat offenbar nicht viel gebracht, wie man aktuell an vielen Stellen beobachten kann. Vor allem am Busbahnhof ist das Problem deutlich zu sehen.