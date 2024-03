Diskussion um angebliche Schotterbeete Tauben verhindern Staudenwuchs am Alten Rathaus in Bonn

„Es handelt sich nicht um ein Schotterbeet. Die Stadt hatte dort im Jahr 2020 – wie mittlerweile an vielen Stellen in der Stadt – ein insektenfreundliches Staudenbeet angelegt“, so ein Sprecher des Presseamtes. Die bunten Pflanzenmischungen seien nicht nur im Frühjahr ein „Hingucker“, sondern blühten bis weit in den Herbst hinein. Damals hatten städtische Gärtner eine insektenfreundliche Mischung aus 22 verschiedenen heimischen Wildstaudenarten gepflanzt. Auf die Erde hatten die städtischen Mitarbeiter ähnlich wie zum Beispiel bei den Staudenbeeten entlang der Endenicher Allee eine dünne mineralische Mulchschicht aus Grauwacke aufgetragen. Im Vergleich zu organischen Mulchdecken wie zum Beispiel Rindenmulch würden Unkräuter darin deutlich schlechter wachsen und ließen sich leichter entfernen. Außerdem könnte durch Grauwacke Wasser besser im Boden aufgenommen und gespeichert werden, hieß es zur Erklärung. Zudem könnten so der Pflegeaufwand und die damit verbundenen Kosten reduziert werden.