Streit um Taubenhaus : Taubenhilfe widerspricht Stadt Bonn beim Windeckbunker

Bonn Laut Stadt kommt der Windeckbunker nicht für ein Taubenhaus infrage, weil er unter Denkmalschutz steht. Die Taubenhilfe weist darauf hin, dass dies kein Hindernis sei. Eine Lösung ist derzeit nicht in Sicht.

Ein möglicher Standort für ein Taubenhaus in der Bonner Innenstadt ist nicht in Sicht. Weder der Windeckbunker noch zwei Immobilien am Friedensplatz und am Kaiserplatz seien laut Stadthaus-Mitarbeitern infrage gekommen.