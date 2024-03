Notizen aus B. Tausche Meet&Greet mit Elijah Wood gegen Braunbär-Penisknochen

Gott ist groß, und Brot ist für alle da.“ So hat Friseur Isaa Azad auf die Frage geantwortet, ob fünf Barbiersalons auf der Maxstraße nicht zu viele seien. Viel schöner lassen sich die Gesetze der freien Marktwirtschaft eigentlich nicht umschreiben. Was Angebot und Nachfrage im Innersten zusammenhält, wird sich auch bei der nächsten MagicCon im Bonner Maritim zeigen. Dort nämlich haben die Veranstalter das Erscheinen der Schauspieler Elijah Wood und Dominic Monaghan mit großem Tamtam angekündigt. Sie verkörperten einst als Frodo Beutlin und Merry Brandybock zwei kleine Hobbits in „Herr der Ringe“ in herrlich heruntergewirtschafteten Gewändern. Wood spielte den Ringträger, Monaghan einen seiner treuen Begleiter auf dem Weg zum Schicksalsberg.