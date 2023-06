Neue Funktion Bonner können ein Taxi per Sprachsteuerung bestellen

Wer in Bonn per Telefon ein Taxi bestellt, hört am anderen Ende der Leitung nicht mehr unbedingt eine menschliche Stimme. „Wir nutzen ein System mit voll automatisierter Bestellung per Sprachsteuerung“, erklärt Siwar Racho, Vorstandsmitglied der Taxizentrale in Bonn. Es könne also vorkommen, dass eine Art Roboterstimme die Taxibestellung entgegennimmt. „Das nennt man einen Call-Bot“, sagt Racho. Doch die Sprachsteuerung springt nicht bei jedem Anruf an – Disponenten sind weiterhin im Einsatz.