Wettbewerbs des Deutschen Buchhandels : Teilnehmerrekord bei Vorlesewettbewerb in Bonn

Die Jury kürt Camilo Bejarano Schuster zum Sieger des Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels auf Stadtebene. Foto: Sebastian Flick

Bonn Camilo Bejarano Schuster vom Konrad-Adenauer-Gymnasium hat den Bonner Stadtentscheid des Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels gewonnen. So viele Teilnehmer wie in diesem Jahr traten in Bonn bei dem Wettbewerb noch nie an.



„Du kannst in Welten eintauchen, die du sonst nie kennenlernen würdest“, schwärmt Camilo Bejarano Schuster von seinem Lieblingshobby: Der elfjährige Schüler des Konrad-Adenauer-Gymnasiums verschlingt in seiner Freizeit mit großer Freude spannende Kinderbücher. „Dabei kann man prima den Schulstress vergessen“, sagt er. „Die Schule der magischen Tiere“ von Margit Auer zählt zu seinen Lieblingsbüchern. Daher hatte er diesen Roman auch für seine Teilnahme am Bonner Stadtentscheid des 64. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels ausgewählt.

Insgesamt 23 Bonner Schulen, und damit mehr als je zuvor, hatten jeweils eine Schülerin oder einen Schüler zum Stadtentscheid entsandt. „Die Zahl der Wettbewerbsteilnehmer hat unsere Erwartungen vollkommen übertroffen“, sagte Organisator Philipp Seehausen über den Teilnehmerrekord. Von den Organisatoren auf Bundesebene habe er erfahren, dass keine andere Kommune so viele Schülerinnen und Schüler ins Rennen geschickt hat.

Die Mädchen und Jungen, die am Dienstagabend beim Stadtentscheid im Haus der Bildung antraten, hatten bereits klassen- und schulinterne Wettbewerbe gewonnen. Mona Stark trat als Schulbeste vom Carl-von-Ossietzky-Gymnasium an: „Ich habe ‚Der letzte Bär‘ von Hannah Gold ausgewählt. Darin geht es um das Schmelzen der Polarkappen, was ich sehr spannend finde“, berichtete sie. Das Lesen von Romanen mache ihr viel Spaß, weil man sich dabei so gut in die Charaktere reinversetzen kann.

Auch Pinyuan Chen hat große Freude am Lesen. Beim Stadtentscheid hat die Elfjährige aus dem actionreichen Fantasy-Kinderbuch „White Fox – Der Ruf des Mondsteins“ vorgelesen: „Man taucht in eine Welt voller Magie ein“, schwärmt die Sechstklässlerin.

Drei Minuten Lesezeit in der ersten Runde

Jeweils drei Minuten Lesezeit haben die Mädchen und Jungen. Nach der ersten Runde zieht sich die Jury zurück. Alina Rohde, auch bekannt als Titelfigur „Käpt`n Book“ des Rheinischen Lesefestes, Daniel Kraft, Leiter der Stabsstelle Kommunikation in der Bundeszentrale für politische Bildung, Nicole Jäger von der Stadtbibliothek Bonn und Nina Waldmüller vom Literaturhaus Bonn haben die schwere Aufgabe, zusammen mit dem Juryvorsitzenden und Ausrichter Seehausen die vier Besten auszuwählen, die in einer weiteren Runde gegeneinander antreten. In dieser müssen sie mit „Die letzten Ninja´s“ von Astrid Frank Auszüge aus einem ihnen unbekannten Buch lesen.

Bei der Professionalität der Kinder fiel der Jury die Entscheidung keinesfalls leicht: „Ich würde euch allen eine Karriere als Hörbuchsprecher empfehlen“, lobte Jurymitglied Waldmüller. Auch Seehausen zeigte sich begeistert: „Das Ziel, dass der Funke überspringt und die Begeisterung bei den Zuhören ankommt, haben alle erreicht“. Seehausen, Inhaber von Unsere Buchhandlung am Paulusplatz, organisiert den Stadtentscheid jetzt zum zweiten Mal in Kooperation mit der Stadtbibliothek Bonn, dem Literaturhaus Bonn und der Bundeszentrale für politische Bildung.