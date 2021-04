Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Impfstart in den Praxen : Telefone der Hausärzte in Bonn stehen nicht still

Das Team von Hausarzt Johannes Rust ist für die Impfung in der Praxis bestens vorbereitet. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Frühestens am Mittwoch werden die ersten Patienten in den Praxen geimpft. Schon am Tag vorher war telefonisch vielerorts kein Durchkommen. Doch gemessen an der enormen Nachfrage berichten Hausärzte über viel zu wenig Impfdosen.