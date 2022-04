Wechsel von Telefontarif : Bonner erhalten irreführende Werbung aus Düsseldorf

Flyer in der Nordstadt mit Saugnäpfen befestigt : Werbezettel der Telekom wurden ohne Genehmigung verteilt Werbung am Auto ist für viele Besitzer ein Ärgernis. Der Gesetzgeber verbietet sie sogar. Mit Saugnäpfen hat die Deutsche Telekom in der Nordstadt Werbeflyer an Autos angebracht - allerdings ohne Sondergenehmigung der Stadt. Ohne eine solche ist dies aber unzulässig.