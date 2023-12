Kauf läuft über Telegram Pandemie brachte Drogen-Taxis nach Bonn

Bonn · Seit dem Corona-Ausbruch wird auch in Bonn über die App Telegram jede Art von Drogen bestellt. Autokuriere liefern den Stoff aus und steuern offenbar sogar Schulen an. Was Polizei, Staatsanwaltschaft und Stadtverwaltung dazu sagen.

26.12.2023 , 05:00 Uhr

In Telegram-Gruppen bieten Bonner Dealer verschiedene Drogen zum bestellen an. Symbolbild. Foto: GA Grafik

Von der GA-Redaktion

Eigentlich ist die App Telegram kein Ort, an dem Bestellungen aufgegeben werden wie bei Lieferando. Sie dient als Messaging-Dienst wie WhatsApp lediglich zum Kommunizieren. Doch schon länger nutzen Menschen die App, um Ware zu verkaufen. Und diese Ware hat es manchmal in sich. Ob Kokain, Amphetamine oder Marihuana: Auf Telegram können die unterschiedlichsten Drogen gekauft werden. Und das auch in Bonn: Ein Vater erzählte dem GA, wie seine 15-jährige Tochter Drogen über die App bestellt hatte – bis sie mit Schaum vor dem Mund zusammenbrach.