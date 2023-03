Technik trifft Kunst Telekom-Stiftung bietet interaktives Programm für Jugendliche

Bei Spatial Ops, einem Spiel mit Virtual-Reality-Brille (VR) können die Teilnehmer innerhalb der Veranstaltungshalle in eine Fantasiewelt eintauchen und gegeneinander oder gegen Roboter Lasertag spielen. Zwischen den digitalen Hindernissen in der Spielwelt und den realen Wohnwagen im BaseCamp ist das gar nicht mal so einfach.