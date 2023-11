Tempo 30 in Bonn Dörner kritisiert „Blockade“ der Gesetzesreform

Der Bundestag hatte der Reform zugestimmt, im Bundesrat fand sie aber am 24. November keine Mehrheit. „Die unerwartete Blockade der Reform im Bundesrat wirft die Kommunen bei der Mobilitätswende als Beitrag zum Klimaschutz und mehr Verkehrssicherheit in unseren Städten zurück“, kritisiert Bonns Oberbürgermeisterin in einer Pressemitteilung.