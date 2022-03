Neue Geschwindkeitsbeschränkungen : Auf diesen weiteren Bonner Straßen gilt bald Tempo 30

365-Euro-Ticket und Bahnen im Minutentakt : Was kann Bonn vom ÖPNV in Wien lernen? Wer in Wien lebt, braucht kein Auto. Busse und Bahnen fahren im Minuten-Takt, ein Jahresticket gibt es für 365 Euro. Der gut ausgebaute ÖPNV kostet allerdings auch viel Geld, das die Österreicher aber gerne investieren. Warum schätzen sie ihre Wiener Linien so sehr und was kann Bonn davon lernen?