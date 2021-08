Tempomessungen in Bonn : Keine Sonderbehandlung für Verstöße in 30er-Zonen

Fester Kontrollpunkt auf Zeit: Ein Blitzcontainer steht am Rande der Straße Auf dem Hügel. Er wurde anfangs mit Schokocreme beschmiert. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Tempo-30-Zonen in Bonn sollen wachsen. Bereits heute wird in bestehenden Bereichen regelmäßig gemessen und geblitzt. Die Zahl der Verstöße in besonders kontrollierten Abschnitten geht laut Stadt zurück.