Ein Auto fährt am 17.02.2016 an einem Verkehrsschild für eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometer an Straße vor einer Schule in Hannover (Niedersachsen) vorbei. Vor Schulen und Kindergärten sollen zur Vermeidung von Unfällen künftig leichter Tempo-30-Zonen eingerichtet werden können - und zwar auch auf großen Straßen. Das Bundesverkehrsministerium will die Hürden bei den rechtlichen Voraussetzungen dafür senken, wie am Mittwoch auf Anfrage in Berlin mitgeteilt wurde. Foto: Julian Stratenschulte/dpa ++ +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: picture alliance / dpa/Julian Stratenschulte