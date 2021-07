Entgegen der Pläne der Ratskoalition : Bonner startet Petition gegen Tempo 30 in der Stadt

Bonn Oberbürgermeisterin Katja Dörner und die Ratskoalition wollen Tempo 30 in Bonn als Regelgeschwindigkeit einführen. Dagegen regt sich Widerstand. Ein Bürger hat nun eine Online-Petition gegen diese Pläne gestartet.

Zur Verkehrspolitik der Ratsmehrheit aus Grünen, SPD, Linken und Volt sowie der Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne) zählt auch eine Reduzierung der Regelgeschwindigkeit in Bonn von Tempo 50 auf Tempo 30. Allerdings obliegt es dem Bund, eine neue Regelgeschwindigkeit in den Städten einzuführen. Deshalb hat sich die Stadt, wie berichtet, jüngst der „Städteinitiative Tempo 30“ angeschlossen. Doch es gibt mehr und mehr Gegenwind: So hat ein Bürger namens Josef Schlebusch über die Online-Plattform „openPetition“ eine Initiative gegen Einführung der Regelgeschwindigkeit von Tempo 30 in Bonn gegründet. Auch die CDU kritisiert die Pläne der Ratskoalition.