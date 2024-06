Laut Bedarfsplanung ist die Stadt überversorgt So erklären Fachärzte die langen Wartezeiten in Bonn

Rund 250 Anrufe gehen bei der Praxis der Bonner Kardiologen Karl La Rosée und Cornelius Müller in der Baumschulallee täglich ein. Das wissen die beiden, seit sie einen Anrufbeantworter mit Künstlicher Intelligenz installiert haben. Die Nachfrage nach Terminen ist groß – wie in vielen Facharztpraxen. Dabei ist Bonn laut Bedarfsplanung der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) formal in allen ärztlichen Fachgruppen überversorgt. Wie passt das mit vollen Wartezimmern zusammen? Die Gründe sind so komplex wie das deutsche Gesundheitssystem. Das zeigen Gespräche mit mehreren Bonner Ärzten.