Vor der Ferienzeit Pop-up-Büro im Bonner Stadthaus bietet Termine für Ausweise an

Das Dienstleistungszentrum der Stadt wird vorübergehend zusätzliche Termine für die Beantragung von endgültigen Reise- und Ausweisdokumenten bereitstellen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Demnach werden in der Zeit vom 19. Februar bis 26. April die Terminoptionen entsprechend erweitert. „Dafür wird das Dienstleistungszentrum in enger Zusammenarbeit mit der Ausbildungsabteilung ein sogenanntes ‚Pop-up-Büro‘ im Foyer des Stadthauses einrichten, in dem Auszubildende eingesetzt werden“, heißt es aus dem Presseamt der Stadt. Mit ihrer Unterstützung soll dem steigenden Bedarf an Reise- und Ausweisdokumenten vor der Ferienzeit Rechnung getragen werden.