Hermann-Wandersleb-Ring : Test mit Umweltspuren in Bonn kann jetzt starten

Bonn Auf dem Herrmann-Wandersleb-Ring in Endenich sollen auf Ratsbeschluss jetzt Umweltspuren eingerichtet werden. Die Ratskoalition will damit den ÖPNV- und Radverkehr fördern. Die Opposition befürchtet ein Verkehrschaos.

Die Umweltspuren auf dem Hermann-Wandersleb-Ring kommen: Der Rat beauftragte die Verwaltung in der Sitzung am Donnerstagabend, die Sonderspuren im Rahmen eines mindestens zehnmonatigen Verkehrsversuchs zwischen den Kreuzungsknoten „Auf dem Hügel/Frongasse“ und dem Knoten „Provinzialstraße/Rochusstraße“ einzurichten.

Den Beschluss fasste der Rat aufgrund einiger Änderungen in der Planung erneut mit den Stimmen der Ratskoalition sowie der Gruppe Rhein-Grün und der Einzelstadtverordneten Paula Erdmann (Die Partei) gegen CDU, FDP, Bürger Bund Bonn, AfD und den Einzelstadtverordneten Thomas Fahrenholtz (parteilos). Folgendes ist geplant: Auf der jeweils äußeren Spur des Wanderleb-Rings soll in beide Fahrtrichtungen ein Sonderfahrstreifen für Busse und Fahrräder ausgewiesen werden. Stadteinwärts wird, so die Planung, der Sonderfahrstreifen in Teilbereichen auf eine maximale Breite von 5,20 Metern kommen. Damit soll der Linienbusverkehr eine Möglichkeit zum Überholen des Radverkehrs innerhalb des Sonderfahrstreifes erhalten. Stadtauswärts ist nach derzeitigem Stand eine Sonderspur mit zeitlicher Einschränkung vorgesehen. Denn laut Verwaltung findet nachts lediglich ein stark reduzierter Busverkehr in diese Richtung statt. Das heißt, dass mit dem Einsatz des Nachtbusverkehrs die Spur auch für Autos frei sein wird.