Ergebnis liegt nach 15 Minuten vor : Schnelltestzentrum eröffnet am Freitag im Bonner Brückenforum

Bonn An diesem Freitag eröffnet in Bonn ein Corona-Schnelltestzentrum im Beueler Brückenforum. Nach dem Abstrich dauert es 15 Minuten, bis das Ergebnis vorliegt. Der Kunde kann online zahlen.

Ein Corona-Schnelltestzentrum eröffnet an diesem Freitag im Beueler Brückenforum, Friedrich-Breuer-Straße 17. Hinter der Initiative stehen Sandro Heinemann, Geschäftsführer der Panama Open Air GmbH, und CoviMedical. Das Unternehmen aus Dillenburg betreibt deutschlandweit sieben Schnelltestzentren. Heinemann übernimmt in Kooperation das achte. „Wir wollten den Bonnern eine unkomplizierte Möglichkeit schaffen, in diesen schwierigen Zeiten etwas Sicherheit zu gewinnen“, sagt er.

Der Ablauf: Online wird ein Termin gebucht und ein individueller Barcode vergeben, anhand dessen man mit seinem Personalausweis im Testzentrum identifiziert wird. Vor Ort entnimmt das Fachpersonal einen Abstrich in Rachen- und Nasenraum, danach kann man wieder nach Hause. 15 Minuten später wird das Ergebnis datenschutzkonform und verschlüsselt per E-Mail übermittelt. Die Bezahlung – der Test kostet 40,47 Euro inklusive Gebühren – erfolgt online. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren müssen von einem Erziehungsberechtigen begleitet werden.

Verwendet werden Antigen-Schnelltests, die durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zertifiziert wurden „und laut Hersteller eine klinische Sensitivität von 98,5 Prozent aufweisen“, so Heinemann. Nach Entnahme der Probe wird das Teststäbchen in eine Pufferlösung gegeben, in der sich eventuell vorhandene Viruspartikel lösen. So können eventuell vorhandene Coronavirus-Proteine festgestellt werden, die sich an die Antikörper der Teststreifen binden, teilt der Anbieter mit.