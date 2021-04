Kostenpflichtiger Inhalt: Trotz Kurzarbeitergeld : Zuschuss für Bonns Stadttheater fließt in voller Höhe

Harter Kultur-Lockdown: Das Bonner Opernhaus ist seit November wegen der Pandemie für das Publikum geschlossen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Oper und Schauspiel in Bonn sind wegen der Pandemie geschlossen und schicken mehr als 200 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Trotz geringerer Kosten tastet die Stadtverwaltung den höchsten Zuschuss bisher nicht an. Die CDU schlägt eine Umverteilung vor.