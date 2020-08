Kommunalwahl 2020 : Thomas Fahrenholtz (BBB) will bei den Bädern für Klarheit sorgen

Thomas Fahrenholtz (BBB) will bei den Bädern für Klarheit sorgen

Bonn Thomas Fahrenholtz, Spitzenkandidat des BBB im Stadtbezirk, legt sein Augenmerk auch auf die Grünflächen. Die will er schützen.

Thomas Fahrenholtz wurde 1962 in Bonn geboren. Trotz einer starken Verbundenheit zu seiner Heimatstadt hat ihn sein Lebensweg durch viele Länder dieser Welt geführt. Als studierter Japanologe arbeitete er viele Jahre in Japan. Seit 2001 lebt er mit seiner Frau wieder in Bonn.